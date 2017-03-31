Александр Григорян: Говорить о судейских ошибках нет никакого смысла

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с «Уралом» (2:3).

- Сильно повлияла на результат матча вынужденная замена Брызгалова. И отсюда начали проигрывать подборы в опорной зоне. Тем не менее, по ходу игры повели в счете. Во втором тайме удавалось в атаке многое, но совершили ряд индивидуальных ошибок и получили автогол, включая третий мяч, пропущенный на последних минутах. Ошибки Жирова, который в принципе не плохо, провел матч, не знаю, как это назвать отсутствие опыта или еще что то. Так рисковать нельзя при счете 2-2 в конце матча. Конечно, можно приветствовать этот атакующий порыв, хочется выиграть матч. Мы и с Рубином в меньшинстве пытались выиграть матч. Надо быть немного практичными и понимать что каждое очко на весь золота. В сегодняшнем матче, сыграть в ничью было бы не зазорно. Поэтому ошибка в концовке заключается в том, что мы раскрылись, полезли. С другой стороны сдерживать игроков я и не собирался. Потому что дома играть от обороны с соперником, который доступен, тоже было бы не правильно. У соперника очень эффективно сыграли два нападающих и в принципе решили исход матча.

- Был ли офсайд, когда забивали третий гол?

- Надо просматривать моменты. Но я не буду касаться судейства, хотя на пятой минуте была игра рукой в штрафной соперника, а это пенальти. Но, тем не менее, я эти вещи не хочу комментировать, потому что сегодня никто не мешал добиться победы. Соперник нам давал все шансы в своих атакующих действиях играл не эффективно не концентрировано. Мы создали достаточно моментов, что бы сегодня наиграть на победу. Поэтому говорить о судейских ошибках нет никакого смысла, - сказал Григорян.

Обе команды имеют 23 очка и делят 11-12-е места в чемпионате России. В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Зенитом», а «Урал» примет «Оренбург».