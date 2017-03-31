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Бриедис и Хук показали одинаковый вес

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

32-летний латвиец Майрис Бриедис и 32-летний немец Марко Хук прошли процедура взвешивания перед боем, который пройдет в субботу.

Оба боксера показали одинаковый вес — 90,5 кг.

Они разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе.

Напомним, что ранее титул принадлежал британцу Тони Белью, но он был объявлен «почетным» чемпионом, а Бриедис и Хук вместо временного пояса разыграют полноценный.

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