Бриедис и Хук показали одинаковый вес
32-летний латвиец Майрис Бриедис и 32-летний немец Марко Хук прошли процедура взвешивания перед боем, который пройдет в субботу.
Оба боксера показали одинаковый вес — 90,5 кг.
Они разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе.
Напомним, что ранее титул принадлежал британцу Тони Белью, но он был объявлен «почетным» чемпионом, а Бриедис и Хук вместо временного пояса разыграют полноценный.
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