Надаль обыграл Фоньини и вышел в финал турнира в Майами
Матч 1/2 финала
турнира АТР в Майами (США) между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Фабио
Фоньини завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:1,
7:5 в пользу Надаля.
Матч продолжался один час и 30 минут. Надаль сделал шесть эйсов при пяти у соперника. При этом испанец не допустил ни одной двойной ошибки, а его оппонент ошибся шесть раз. В другом полуфинале сыграют австралиец Ник Кириос и швейцарец Роджер Федерер.
Турнир АТР
Майами (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 6 993 450 долларов
1/2 финала
Матч
Надаль Р. (Испания) - Фоньини Ф. (Италия) - 6:1, 7:5
Место и дата
31 марта 20:15, , Онлайн-трансляция
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