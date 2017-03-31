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Надаль обыграл Фоньини и вышел в финал турнира в Майами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала турнира АТР в Майами (США) между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Фабио Фоньини завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:1, 7:5 в пользу Надаля.

Матч продолжался один час и 30 минут. Надаль сделал шесть эйсов при пяти у соперника. При этом испанец не допустил ни одной двойной ошибки, а его оппонент ошибся шесть раз. В другом полуфинале сыграют австралиец Ник Кириос и швейцарец Роджер Федерер.

Турнир АТР
Майами (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 6 993 450 долларов
1/2 финала

Матч

Надаль Р. (Испания) - Фоньини Ф. (Италия) - 6:1, 7:5

Место и дата

31 марта 20:15, , Онлайн-трансляция

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