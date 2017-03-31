Надаль обыграл Фоньини и вышел в финал турнира в Майами

Матч 1/2 финала турнира АТР в Майами (США) между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Фабио Фоньини завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:1, 7:5 в пользу Надаля.

Матч продолжался один час и 30 минут. Надаль сделал шесть эйсов при пяти у соперника. При этом испанец не допустил ни одной двойной ошибки, а его оппонент ошибся шесть раз. В другом полуфинале сыграют австралиец Ник Кириос и швейцарец Роджер Федерер.

Турнир АТР

Майами (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 6 993 450 долларов

1/2 финала