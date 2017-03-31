Евгений Плющенко: Женечка, поздравляю с очередной победой и гениальным прокатом!
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил российскую фигуристку Евгению Медведеву с победой на чемпионате мира в Хельсинки.
– Женечка, поздравляю с очередной победой и гениальным прокатом! Евгения – Гения! Молодец! Умничка! – написал Плющенко в своем инстаграме.
По итогам короткой и произвольной программ Медведева набрала 233,41 балла, что является новым мировым рекордом.
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