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Евгений Плющенко: Женечка, поздравляю с очередной победой и гениальным прокатом!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил российскую фигуристку Евгению Медведеву с победой на чемпионате мира в Хельсинки.

– Женечка, поздравляю с очередной победой и гениальным прокатом! Евгения – Гения! Молодец! Умничка! – написал Плющенко в своем инстаграме.

По итогам короткой и произвольной программ Медведева набрала 233,41 балла, что является новым мировым рекордом.

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