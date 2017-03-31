Евгений Плющенко: Женечка, поздравляю с очередной победой и гениальным прокатом!

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Прокат не задался, получился рекорд. Как Медведева покорила мир Второй комплект наград на чемпионате мира в Хельсинки разыграли фигуристки. Женское катание переживает сейчас своеобразный ренессанс.

Россия получит три квоты в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018 Благодаря успешному выступлению на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) в женском одиночном катании сборная России получит три квоты на следующей Олимпиаде.

Медведева одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию с мировым рекордом На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) завершились соревнования в одиночном катании у женщин. Победу одержала российская фигуристка Евгения Медведева.

Нина Мозер: Тарасова превратилась из доброго ребенка в маленького бойца Тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер оценила выступление своих подопечных на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия). Напомним, что Тарасова и Морозов заняли третье место в парном катании.

Вирчу и Мойр выиграли короткую программу с мировым рекордом, россияне – восьмые Последними в борьбу за медали ЧМ-2017 вступили танцевальные дуэты. Короткий танец исполнили 32 пары.

Илья Авербух: Боброва и Соловьев большие молодцы Призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев в коротком танце на чемпионате мира в Хельсинки.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: Катаемся все лучше, оценки все хуже Бронзовые призеры последнего чемпионата Европы таким результатом были явно разочарованы.

Канадцы Вирчу и Моир лидируют после короткого танца на чемпионате мира, Боброва и Соловьев – восьмые На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) проходят соревнования по танцам на льду. После короткого танца лидирует канадский дуэт Тесса Вирчу/Скотт Мойр.

Александр Жулин: Технически и эмоционально прокат был очень хороший Тренер танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев Александр Жулин прокомментировал выступление российских спортсменов в коротком танце на чемпионате мира в Хельсинки.

Канадцы Вирчу/Мойр обновили мировой рекорд в коротком танце Канадская пара Тесса Вирчу/Скотт Мойр обновила собственный мировой рекорд в короткой программе в танцах на льду на чемпионате мира в Хельсинки.

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Евгений Плющенко: Я закончил карьеру в спорте, на ОИ-2018 как фигурист не поеду Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что завершил профессиональную карьеру.

Евгения Тарасова: Нога распухла, кататься пришлось на обезболивающих Фигуристка Евгения Тарасова, завоевавшая в паре с Владимиром Морозовым бронзу чемпионата мира, поделилась своими впечатлениями.

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Китайская пара стала чемпионами, Тарасова и Морозов выиграли бронзу По итогам соревнований спортивных пар на ЧМ-2017 первую медаль сборной России принесли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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Владимир Морозов: Мы очень счастливы, что завоевали бронзовую медаль Российский фигурист Владимир Морозов поделился впечатлениями после выступления на чемпионате мира в Хельсинки. Напомним, что он вместе с Евгенией Тарасовой завоевал бронзовую медаль в парном катании.