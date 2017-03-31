Ирина Роднина: Фигурное катание должны комментировать профессионалы, а не просто трепачи
Трехкратная
олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, что ей не нравится в
комментаторах фигурного катания.
«Татьяна
Анатольевна (Тарасова) живет фигурным катанием. Это ее работа, а моя работа
сейчас заключается в другом. Время от времени я наблюдаю за происходящим в
фигурном катании, но не могу сказать, что делаю это регулярно. К тому же
«благодаря» нашему «замечательному» телевидению трансляции идут тогда, когда
ему хочется, а не когда удобно телезрителям. При этом трансляция сопровождается
кучей различных комментариев, которые мне слушать неинтересно. А без звука, без
сопровождения музыки, смотреть фигурное катание очень сложно. Для меня фигурное
катание – это не комментаторы, а сам процесс. Когда же комментаторы начинают
заполнять всё пространство, то в нем не остается места самому фигурному
катанию. Мы уже его не видим и не слышим.