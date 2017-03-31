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Ирина Роднина: Фигурное катание должны комментировать профессионалы, а не просто трепачи

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, что ей не нравится в комментаторах фигурного катания.

«Татьяна Анатольевна (Тарасова) живет фигурным катанием. Это ее работа, а моя работа сейчас заключается в другом. Время от времени я наблюдаю за происходящим в фигурном катании, но не могу сказать, что делаю это регулярно. К тому же «благодаря» нашему «замечательному» телевидению трансляции идут тогда, когда ему хочется, а не когда удобно телезрителям. При этом трансляция сопровождается кучей различных комментариев, которые мне слушать неинтересно. А без звука, без сопровождения музыки, смотреть фигурное катание очень сложно. Для меня фигурное катание – это не комментаторы, а сам процесс. Когда же комментаторы начинают заполнять всё пространство, то в нем не остается места самому фигурному катанию. Мы уже его не видим и не слышим.

Когда катаются спортсмены-профессионалы, то и комментаторы должны быть профессионалами своего дела, а не просто трепачами. В этом плане мне нравились комментарии Олега Васильева или опыт комментирования у Максима Транькова. А вот комментарии Тарасовой... Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает – кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому – плохо. А это не комментаторская работа, это называется байки. Я понимаю, что есть необходимость заполнения пауз какими-то интересными историями, но профессиональный разбор того, почему судьи выставили ту или иную оценку, тоже должен присутствовать в работе телекомментатора», – цитирует Роднину «БИЗНЕС Online».

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