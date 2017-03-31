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Луис Ортис выйдет на ринг против Деррика Росси 22 апреля

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Бывший «временный» чемпион мира по версии WBA Луис Ортис проведет следующий бой 22 апреля в Нью-Йорке. Его соперником станет американец Деррик Росси.

Бой Ортис-Росси станет частью вечера бокса, главным событием которого станет поединок между Шоном Портером и Андре Берто.

В случае победы Ортис уже до конца года может получить шанс против одного из чемпионов мира в супертяжелом весе.

«Я готов драться за титул против любого чемпиона — Джошуа, Паркера или Уайлдера. Надеюсь, что после апрельской победы у меня будет такая возможность», — цитирует боксера BoxingScene.

Напомним, последний поединок Ортиса состоялся в декабре, когда кубинец не встретил серьезного сопротивления со стороны Дэвида Аллена.

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