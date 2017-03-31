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«Хоффенхайм» обыграл «Герту» и поднялся на третье место в бундеслиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура чемпионата Германии между «Гертой» и «Хоффенхаймом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Хоффенхайма».

В составе победителей дубль сделал Андрей Крамарич. Один из мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Никласа Зюле. У «Герты» гол в активе Петера Пекарика.

«Хоффенхайм» набрал 48 очков и поднялся на третье место в бундеслиге. У «Герты» 40 очков и пятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

26-й тур

Матч

Герта - Хоффенхайм - 1:3 (1:1)

Голы

Пекарик 32 (1:0). Крамарич 39 (1:1 - пен.). Зюле 76 (1:2). Крамарич 86 (1:3).

Состав

Герта: Ярстейн, Пекарик, Миттельштедт, Брукс, Лангкамп, Штарк, Дарида, Шелбред, Ибишевич (Торунариджа, 63), Калу (Харагучи, 65), Эссвайн (Аллаги, 79)

Хоффенхайм: Бауманн, Зюле, Хюбнер, Тольян, Руди, Демирбай (Полански, 89), Фогт, Цубер, Амири (Ют, 62), Вагнер, Крамарич (Шалаи, 88)

Предупреждения:

Миттельштедт, 38; Ибишевич, 42; Шелбред, 82 - Амири, 61

Удаления:

Миттельштедт, 58 - нет

Судья:

Беньямин Бранд (Германия)

Место и дата

31 марта 21:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

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