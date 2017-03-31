«Хоффенхайм» обыграл «Герту» и поднялся на третье место в бундеслиге
Матч 26-го
тура чемпионата Германии между «Гертой» и «Хоффенхаймом» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Хоффенхайма».
В составе победителей дубль сделал Андрей Крамарич. Один из мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Никласа Зюле. У «Герты» гол в активе Петера Пекарика.
«Хоффенхайм» набрал 48 очков и поднялся на третье место в бундеслиге. У «Герты» 40 очков и пятое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
26-й тур
Матч
Герта - Хоффенхайм - 1:3 (1:1)
Голы
Пекарик 32 (1:0). Крамарич 39 (1:1 - пен.). Зюле 76 (1:2). Крамарич 86 (1:3).
Состав
Герта: Ярстейн, Пекарик, Миттельштедт, Брукс, Лангкамп, Штарк, Дарида, Шелбред, Ибишевич (Торунариджа, 63), Калу (Харагучи, 65), Эссвайн (Аллаги, 79)
Хоффенхайм: Бауманн, Зюле, Хюбнер, Тольян, Руди, Демирбай (Полански, 89), Фогт, Цубер, Амири (Ют, 62), Вагнер, Крамарич (Шалаи, 88)
Предупреждения:
Миттельштедт, 38; Ибишевич, 42; Шелбред, 82 - Амири, 61
Удаления:
Миттельштедт, 58 - нет
Судья:
Беньямин Бранд (Германия)
Место и дата
31 марта 21:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция