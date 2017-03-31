«Хоффенхайм» обыграл «Герту» и поднялся на третье место в бундеслиге

Матч 26-го тура чемпионата Германии между «Гертой» и «Хоффенхаймом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Хоффенхайма».

В составе победителей дубль сделал Андрей Крамарич. Один из мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Никласа Зюле. У «Герты» гол в активе Петера Пекарика.

«Хоффенхайм» набрал 48 очков и поднялся на третье место в бундеслиге. У «Герты» 40 очков и пятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

26-й тур