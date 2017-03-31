«Эспаньол» вырвал победу в матче с «Бетисом»
Матч 29-го
тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Бетисом» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча - 2:1 в
пользу «Эспаньола».
В составе «Бетиса» с пенальти отличился Рубен Кастро. Хозяева отыгрались благодаря точному удару Хави Фуэго, а затем дальний удар Хосе Антонио Рейеса в верхний угол принес «Эспаньолу» победу.
«Эспаньол» набрал 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Бетиса» 31 очко и 13-е место.
Чемпионат Испании. Примера
29-й тур
Матч
Голы
Кастро 78 (0:1 - пен.). Фуэго 87 (1:1). Рейес Х. 90 (2:1).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Рейес Д., Лопес Х. (Васкес, 83), Санчес, Фуэго, Лопес Д., Хурадо (Хименес, 56), Пьятти, Кайседо (Рейес Х., 56), Морено
Бетис: Адан, Тошка, Дурмиси (Хоакин, 71), Гонсалес, Песселья, Брашанац (Мартинес, 89), Наварро, Себальос, Пардо, Санабрия, Кастро (Петрос, 80)
Предупреждения:
Фуэго, 76; Лопес Х., 82 - Петрос, 87
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
31 марта 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция