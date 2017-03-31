Владимир Юрзинов: Горжусь своими учениками

Заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов рассказал о тренерах команд, участниках плей-офф.



– Полуфинальные серии мне понравились, несмотря на то, что не затянулись. Рад за тренеров, своих учеников – Алексея Кудашова, Олега Знарка, Харийса Витолиньша, Зинэтулу Билялетдинова. Да и отца Илья Воробьева Петра Ильича я подготовил для больших дел.



Финала жду с нетерпением. Это будут хоккейные шахматы. Противостояние великолепных троек, вратарей. Скажу вам, не ожидал такой прыти от Шестеркина. Он долго ждал шанса в плей-офф и дождался. А Кошечкин давно доказал, что в плей-офф большой мастер. «Ак Барс» к его воротам так и подобрал ключи. Как и «Локомотив» – к воротам Шестеркина.