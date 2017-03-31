Знарок посетил тренировку олимпийской сборной России в Риге

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок посетил тренировку олимпийской сборной, сообщает официальный сайт ФХР.

Олимпийская национальная команда под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина готовится к товарищеским матчам против Латвии. Олег Знарок в свободный день от клубной работы приехал в расположение сборной и обсудил с тренерами подготовку к чемпионату мира.

Напомним, матчи пройдут 1 и 2 апреля в Риге. Обе встречи начнутся в 17:00.