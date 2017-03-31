Гамбоа и Велес проведут бой 5 мая

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Джейсон Велес хочет провести бой с Ли Селби Пуэрториканский боксер Джейсон Велес намерен провести бой с чемпионом по версии IBF британцем Ли Селби, сообщает Boxingscene.

Евгений Градович: Ничья с Велесом? Я чемпион и это самое главное Чемпион мира по версии IBF в полулегком весе 28-летний россиянин Евгений Градович прокомментировал свой поединок против Джейсона Велеса, который завершился вничью.

Россиянин Градович не смог победить Велеса, но сохранил титул чемпиона мира по версии IBF Россиянин Евгений Градович не сумел победить представителя Пуэрто-Рико Джейсона Велеса в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF в полулегкой весовой категории.

Евгений Градович проведет защиту титула в США Чемпион мира по боксу в полулегком весе россиянин Евгений Градович будет защищать титул IBF 29 ноября в Омахе (США), сообщает fightnews.com.