Гамбоа и Велес проведут бой 5 мая
Бывший чемпион мира из Кубы Юриоркис Гамбоа 5 мая проведет бой против пуэрториканца Джейсона Велеса.
Ожидается, что вечер бокса пройдет в Лас-Вегасе, а его остальные участники пока уточняются.
Напомним, что Гамбоа последний бой провел 12 марта, в котором он единогласным решением победил никарагуанца Рене Альварадо
4 марта Джейсон Велес одержал победу единогласным решением судей над проспектом полулегкого веса Альберто Меркадо.
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