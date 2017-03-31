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Гамбоа и Велес проведут бой 5 мая

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Бывший чемпион мира из Кубы Юриоркис Гамбоа 5 мая проведет бой против пуэрториканца Джейсона Велеса.

Ожидается, что вечер бокса пройдет в Лас-Вегасе, а его остальные участники пока уточняются.

Напомним, что Гамбоа последний бой провел 12 марта, в котором он единогласным решением победил никарагуанца Рене Альварадо

4 марта Джейсон Велес одержал победу единогласным решением судей над проспектом полулегкого веса Альберто Меркадо.

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