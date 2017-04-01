ЦСКА в овертайме уступил «Панатинаикосу» в Евролиге
Матч
регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Панатинаикосом» и ЦСКА
завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 85:80 в пользу «Панатинаикоса».
ЦСКА остался на втором месте в турнирной таблице. «Панатинаикос» идет четвертым.
«Советский
спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Отметим, что в матче первого круга, который прошел в Москве 21 октября 2016 года, армейский клуб добился победы – 81:77.
Евролига. Регулярный чемпионат
29-й тур
Матч
Панатинаикос - ЦСКА - 85:80
Место и дата
31 марта 21:45, Олимпийский дворец спорта, Онлайн-трансляция
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