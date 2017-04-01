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Илья Авербух: Медведева показала чемпионское катание

Источник:  Р-СпортКомментарии

Постановщик программы Евгении Медведевой Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления россиянки на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия). Напомним, что Евгения стала чемпионкой мира в одиночном катании.

«Браво, Женя! Браво, тренер Этери Тутберидзе! Вдвойне приятно, что Женя показала именно чемпионское катание. Вчера закончили парники, призеры бесспорно прекрасно откатались, но ни одна из пар не показала безошибочного катания. Выигрывал тот, кто меньше ошибется. А Женя сегодня выиграла по-чемпионски, откатав свою программу идеально – как должны кататься чемпионы мира!

Спасибо от меня, как от хореографа, что программы так прозвучали! Очень важно, что в Женином выступлении было все – и фантастическая техническая составляющая, и искусство, которое получилось, потому что сейчас такое время, что все слова перестают иметь смысл, ведь каждый может трактовать их как угодно», - цитирует Авербуха «Р-Спорт».

Хельсинки (Финляндия)

Чемпионат мира
Одиночное катание
Женщины
Итоговый результат

1. Евгения Медведева (Россия) 233,41
2. Кейтлин Осмонд (Канада) 218,13
3. Габриэль Дэйлман (Канада) 213,52
4. Карен Чен (США) 199,29
5. Маи Михара (Япония) 197,88
6. Каролина Костнер (Италия) 196,83
7. Эшли Вагнер (США) 193,54
8. Мария Сотскова (Россия) 192,20
9. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) 191,99
10. Дабинь Чой (Южная Корея) 191,11
11. Вакаба Хигучи (Япония) 188,05
12. Мэрайя Бэлл (США) 187,23
13. Анна Погорилая (Россия) 183,37

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