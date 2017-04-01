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Мозли получил травму, бой с Курбановым перенесен на сентябрь

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бой российского средневеса Магомеда Курбанова с 44-летним американцем Шейном Мозли, который должен был пройти в Екатеринбурге 5 мая, перенесен на осень.

«Бой Курбанова с Мозли состоится 9 сентября», – сообщили «Советскому спорту» организаторы турнира – компания RCC Boxing Promotions.

Причиной переноса стала серьезная травма руки американца. При этом Курбанов все-таки выйдет на ринг, а имя его нового соперника будет объявлено в самое ближайшее время.

Кроме того, организаторы добавили еще один бой в программу этого вечера. На ринг выйдет боец смешанных единоборств Иван Штырков. Его соперник также будет объявлен позже.

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