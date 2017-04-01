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Евгения Медведева: Это был классный чемпионат мира - круче, чем прошлогодний

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая золото чемпионата мира с мировым рекордом, прокомментировала свой прокат.

«Прокат действительно не задался, было много сомнительных моментов, на грани срыва. Но я справилась. И это главное. Волнение было на шестиминутной разминке, а во время проката не нервничала вообще. Эмоциональных сил перестало хватать. Ехала и думала - ну, когда это уже закончится?

На самом деле, я всегда получаю удовольствие во время проката. И до, и после, и во время разминки, и всегда. Мне нравится то, что я делаю. Но иногда бывают моменты, когда испытываешь такое. Это не давление со стороны, это такие тараканы в голове, которые чешут и пытаются тебе помешать. С ними тоже нужно справляться, и сегодня мне это удалось.

Это был классный чемпионат мира - круче, чем прошлогодний. В прошлом году я не особо понимала, где нахожусь. В этом году уже понимала, что это такое. Знаю, как себя нужно вести, какие эмоции можно получить. И я к этому стремлюсь», - приводит слова Медведевой «Р-Спорт».

Напомним, по итогам короткой и произвольной программ Медведева набрала 233,41 балла, что является новым мировым рекордом. В тройку лучших также попали канадки Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман.

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