Евгения Медведева: Это был классный чемпионат мира - круче, чем прошлогодний
Российская фигуристка
Евгения Медведева, завоевавшая золото чемпионата мира с мировым рекордом,
прокомментировала свой прокат.
«Прокат действительно не задался, было много сомнительных
моментов, на грани срыва. Но я справилась. И это главное. Волнение было на
шестиминутной разминке, а во время проката не нервничала вообще. Эмоциональных
сил перестало хватать. Ехала и думала - ну, когда это уже закончится?
На самом деле, я всегда получаю удовольствие во время
проката. И до, и после, и во время разминки, и всегда. Мне нравится то, что я
делаю. Но иногда бывают моменты, когда испытываешь такое. Это не давление со
стороны, это такие тараканы в голове, которые чешут и пытаются тебе помешать. С
ними тоже нужно справляться, и сегодня мне это удалось.
Это был классный чемпионат мира - круче, чем прошлогодний. В прошлом году я не особо понимала, где нахожусь. В этом году уже понимала, что это такое. Знаю, как себя нужно вести, какие эмоции можно получить. И я к этому стремлюсь», - приводит слова Медведевой «Р-Спорт».
Напомним, по итогам короткой и произвольной программ Медведева набрала 233,41 балла, что является новым мировым рекордом. В тройку лучших также попали канадки Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман.