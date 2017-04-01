Татьяна Тарасова: Я очень благодарна Жене за то, что она сумела отстоять свое право быть чемпионкой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала
победу Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию.
«Я очень благодарна Жене и ее тренерскому штабу за то,
что она сумела отстоять свое право быть чемпионкой. Двукратной. Очень мало кому
это удавалось. Она четвертая в списке тех, кому два раза удавалось выиграть
чемпионат мира. Это тяжелая задача. И она с ней справилась, я очень рада.
Женя тренировки любит не меньше, чем соревнования, она получает удовольствие от тренировок. И мы получаем удовольствие от ее катания. Дай бог ей здоровья», - подчеркнула Тарасова», - приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».
Напомним, по итогам короткой и произвольной программ Медведева набрала 233,41 балла, что является новым мировым рекордом. В тройку лучших также попали канадки Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман.