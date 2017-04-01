Федор Чудинов выйдет на ринг против британца Кэмерона

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Умар Кремлев: Штурм отказался от третьего боя с Чудиновым Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев раскрыл подробности поединка российского боксера Федора Чудинова с Феликсом Штурмом.

Умар Кремлев: Бой Чудинов – Гроувз пройдет где-то в июне Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев рассказал о сроках проведения боя за титул суперчемпиона по версии WBA во втором среднем весе между британецм Джорджем Гроувзом и россиянином Федором Чудиновым.

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Умар Кремлев: Чудинов сразится с Гроувзом за пояс WBA после Пасхи Промоутер Умар Кремлев рассказал о том, как идут переговоры по организации поединка Федора Чудинова с британцем Джорджем Гроувзом.

Чудинов проведет 4 февраля бой с Коросом Бывший «временный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе Дмитрий Чудинов проведет бой с Аттилой Коросом из Венгрии. Об этом сообщил менеджер российского боксера Кирилл Щекутьев. Поединок запланирован на 4 февраля в Москве.

Поединок Чудинов – Гроувз может состояться в России Поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг между российским боксером Федором Чудиновым и британцем Джорджем Гроувзом планируется провести в феврале 2017 года в нашей стране.

Допинг-проба «Б» Феликса Штурма оказалась положительной Допинг-проба «Б» бывшего чемпиона мира в среднем и суперсреднем весах Феликса Штурма дала положительный результат на анаболический стероид станозолол.

Чудинов снялся с боя против Маррея из-за болезни Бой между Дмитрием Чудиновым и британцем Мартином Мюрреем не состоится из-за болезни российского боксера, сообщает портал Boxing Scene.

Умар Кремлев: Дмитрий Чудинов в случае победы над Мюрреем сразится за пояс WBO Промоутер Умар Кремлев сообщил, что его подопечный – российский боксер Дмитрий Чудинов в случае победы над британцем Мартином Мюрреем станет обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Федор Чудинов может провести бой в конце декабря Российский боксер суперсреднего веса (до 76,2 кг) Федор Чудинов может провести следующий поединок до конца 2016 года.

Дмитрий Чудинов 12 ноября в Монако проведет бой с Мюрреем Бой между россиянином Дмитрием Чудиновым и британцем Мартином Мюрреем утвержден. Поединок пройдет 12 ноября в Монако, сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на промоутерскую компанию «Патриот», представляющую интересы россиянина.

Умар Кремлев: WBA на следующей неделе должна объявить соперника Федора Чудинова Умар Кремлев, промоутер российского боксера Федора Чудинова, сообщил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в начале следующей недели должна объявить соперника россиянина по бою за звание чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

Чудинов стал претендентом на бой за вакантный титул WBA Super Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла добровольный отказ немецкого боксера Феликса Штурма от титула WBA Super во втором среднем весе, а россиянин Федор Чудинов стал одним из претендентов на бой за вакантный пояс, сообщает «Р-Спорт».

Умар Кремлев: Ведем переговоры об объединительном бое между Федором Чудиновым и Баду Джеком Менеджер российского боксера Федора Чудинова Умар Кремлев рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры об объединительном поединке россиянина с чемпионом мира по версии WBC во втором среднем шведом Баду Джеком.

WBA аннулирует победу Штурма над Чудиновым Совет директоров Всемирной боксерской ассоциации (WBA) соберется в среду и аннулирует победу немца Феликса Штурма над россиянином Федором Чудиновым.

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