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Федор Чудинов выйдет на ринг против британца Кэмерона

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (76,2 кг) по версии WBA Федор Чудинов свое следующий бой проведет 22 апреля бои в Ярославле.

Его соперником станет британец Лиам Кэмерон.

«Соперником Федора Чудинова будет Лиам Кэмерон. Также на ринг выйдут его брат Дмитрий, Егор Мехонцев, Хусейн Байсангуров, Магомед Мадиев и Владимир Шишкин», – сообщили «Советскому спорту» в промоутерской компании «Патриот».

Отметим, что соперником Дмитрия Чудинова  станет испанец Мариано Иларио, а Байсангуров встретится с немцем Денизом Ильбаем.

Соперники других российских боксеров пока неизвестны.

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