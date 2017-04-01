Виталий Мутко: Медведева выступила блестяще и хладнокровно
Вице-премьер
Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал победу Евгении Медведевой
на чемпионате мира по фигурному катанию.
«Ну, а что тут скажешь? Замечательная программа,
блестящее и в то же время хладнокровное выступление, новый мировой рекорд.
Просто умница! Можно только поздравить и поблагодарить за это фантастическое
выступление ее и тренера.
Девочки - Маша Сотскова и Аня Погорилая - тоже умницы.
Именно усилия всей команды принесли нам три путевки на Олимпиаду», - приводит
слова Мутко ТАСС.
Напомним, по итогам короткой и произвольной программ Медведева
набрала 233,41 балла, что является новым мировым рекордом. В тройку лучших
также попали канадки Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман.
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