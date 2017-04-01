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Виталий Мутко: Медведева выступила блестяще и хладнокровно

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал победу Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Ну, а что тут скажешь? Замечательная программа, блестящее и в то же время хладнокровное выступление, новый мировой рекорд. Просто умница! Можно только поздравить и поблагодарить за это фантастическое выступление ее и тренера.

Девочки - Маша Сотскова и Аня Погорилая - тоже умницы. Именно усилия всей команды принесли нам три путевки на Олимпиаду», - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, по итогам короткой и произвольной программ Медведева набрала 233,41 балла, что является новым мировым рекордом. В тройку лучших также попали канадки Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман.

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