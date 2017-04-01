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НХЛ. «Рейнджерс» принимает «Питтсбург», «Чикаго» – «Коламбус» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ
Регулярный чемпионат
1 апреля

Матч

Рейнджерс - Питтсбург - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

01 апреля 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Айлендерс - Нью-Джерси

Место и дата

01 апреля 02:30, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Коламбус

Место и дата

01 апреля 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Сан-Хосе

Место и дата

01 апреля 04:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Матч

Колорадо - Сент-Луис

Место и дата

01 апреля 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Аризона - Вашингтон

Место и дата

01 апреля 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Ванкувер - Лос-Анджелес

Место и дата

01 апреля 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

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