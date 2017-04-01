НХЛ. «Рейнджерс» принимает «Питтсбург», «Чикаго» – «Коламбус» и другие матчи. Онлайн

Генменеджер «Вегаса»: Мы будем подписывать только тех, кто может быть игроком НХЛ

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи заявил, что скауты команды будут работать на всех матчах розыгрыша Кубка Стэнли, чтобы понаблюдать за игрой возможных кандидатов на место в команде.