НХЛ. «Рейнджерс» принимает «Питтсбург», «Чикаго» – «Коламбус» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
1 апреля
Матч
Рейнджерс - Питтсбург - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
01 апреля 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 апреля 02:30, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 апреля 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 апреля 04:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 апреля 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 апреля 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 апреля 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
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