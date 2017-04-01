Хоккеистки сборной России на последней минуте вырвали победу у финок на старте ЧМ

Форвард женской сборной России: Мы так же тренируемся, как мужики, а зарплаты у нас мизерные

Форвард сборной России Людмила Белякова считает, что российским хоккеисткам можно взять пример со сборной США, которая отказывается играть на домашнем чемпионате мира из-за разногласий с национальной федерацией по вопросам заработной платы.