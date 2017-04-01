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Хоккеистки сборной России на последней минуте вырвали победу у финок на старте ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в американском Плимуте, хоккеистки сборной России обыграли команду Финляндии со счетом 2:1.

Счет в матче во втором периоде открыла представительница Финляндии Рикка Валила, в третьем периоде россиянка Фануза Кадирова сравняла счет. Победу нашей команде принесла Екатерина Смоленцева, забросившая шайбу на последней минуте встречи.

Добавим, что лучшим игроком в составе сборной России признана вратарь Надежда Александрова.

Таким образом, сборная России с тремя очками возглавила группу А, составленную из сильнейших команд. В параллельном матче квартета сборная США сыграет с командой Канады.

Следующий матч на турнире россиянки проведут 1 апреля, соперник - команда США. Начало матча в 22:35 по московскому времени. 

Чемпионат мира. Женщины
Групповой этап

Финляндия – Россия – 2:1 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: 1:0 Валила 26:06 (бол), 1:1 Кадирова 42:19, 1:2 Смоленцева 59:10 (бол)
Штраф: 14 – 8
Вратари: Рати - Александрова

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