Евгений Трефилов: Мы сами где-то загубили наш футбол

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов раскритиковал сборную России по футболу.

«Чего не хватает нашему футболу? Мы сами где-то его загубили. Когда наша юношеская сборная выиграла чемпионат Европы, я просил: «Не закормите их!». Но их растянули по командам, а родителям подарили машины.

Вообще с футболом разбирайтесь сами. Я дал слово не говорить о нем. Единственное, что мне было противно, – я был в Краснодаре, попал в пробку из-за футболистов. Когда играли с этим большим государством, которого на карте не видно. Можно было сыграть получше. Я посмотрел первый тайм – это позорище! Ребят, ну вы чего?!», - приводит слова Трефилова «Спорт FM».