Евгений Трефилов: Мы сами где-то загубили наш футбол
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений
Трефилов раскритиковал сборную России по футболу.
«Чего не хватает нашему футболу? Мы сами где-то его загубили. Когда наша юношеская сборная выиграла чемпионат Европы, я просил: «Не закормите их!». Но их растянули по командам, а родителям подарили машины.
Вообще с футболом разбирайтесь сами. Я дал слово не говорить о нем.
Единственное, что мне было противно, – я был в Краснодаре, попал в пробку из-за
футболистов. Когда играли с этим большим государством, которого на карте не
видно. Можно было сыграть получше. Я посмотрел первый тайм – это позорище!
Ребят, ну вы чего?!», - приводит слова Трефилова «Спорт FM».
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