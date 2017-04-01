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Стал известен полный маршрут ралли-марафона «Дакар»-2018 (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Организаторы ралли-марафона «Дакар»-2018 объявили полный маршрут гонки.

Ралли-рейд следующего года пройдет на территории трех государств южной Америки: Перу, Боливии и Аргентины.

Старт гонки состоится 6 января в городе Лима (Перу), ежедневно будет проходить по одному из 14 этапов. Финишируют гонщики 20 января в аргентинском городе Кордоба.

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