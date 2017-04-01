Стал известен полный маршрут ралли-марафона «Дакар»-2018 (фото)
Организаторы ралли-марафона «Дакар»-2018 объявили полный
маршрут гонки.
Ралли-рейд следующего года пройдет на территории трех
государств южной Америки: Перу, Боливии и Аргентины.
Старт гонки состоится 6 января в городе Лима (Перу), ежедневно будет проходить по одному из 14 этапов. Финишируют гонщики 20 января в аргентинском городе Кордоба.
🏁 Stages / Etapas #Dakar2018 🏁— DAKAR RALLY (@dakar) 30 марта 2017 г.
Dream. Dare. Live It. / Sueñalo. Atrévete. Vivelo.
🇵🇪 @peru 🇧🇴 @boliviatravel1 🇦🇷 @VisitArg pic.twitter.com/5IDzWrfUQG
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически