Борис Майоров: Советую Знарку обратить внимание на Аверина

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о поражении «Локомотива» в финале Западной Конференции.

- Состав у «Локомотива» позволял биться с питерскими армейцами на равных, - считает Борис Майоров. - Мы вот привыкли обращать внимание на легионеров. А я скажу, чтоАверин здорово прибавил! Я бы рекомендовал Знарку обратить внимание на этого ярославского форварда при подготовке к чемпионату мира. В целом же мастерство у СКА было выше. Особенно, это касается третьего и четвертого звена. И это сказалось на результате.

Напомним, что «Локомотив» уступил СКА в полуфинале Кубка Гагарина со счетом 0 – 4. Питерцы встретятся в финале с действующим чемпионом КХЛ – «Магниткой».