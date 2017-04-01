«Уфа» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
В матче 21-го тура чемпионата России по футболу «Уфа»
сыграет с «Локомотивом».
Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе и начнется в
15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Железнодорожники с 27-ю очками занимают 10-е место в
турнирной таблице, а подопечные Сергея Семака расположились на пятой строчке,
имея в активе 32 балла.
Напомним, в сентябре минувшего года команды уже встречались в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 1:0 одержала команда из Уфы. Стоит отметить, что спустя месяц в рамках товарищеского матча уфимцы одолели москвичей со счетом 3:1.
Матч
Место и дата
01 апреля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
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