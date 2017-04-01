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«Уфа» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 21-го тура чемпионата России по футболу «Уфа» сыграет с «Локомотивом».

Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Железнодорожники с 27-ю очками занимают 10-е место в турнирной таблице, а подопечные Сергея Семака расположились на пятой строчке, имея в активе 32 балла.

Напомним, в сентябре минувшего года команды уже встречались в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 1:0 одержала команда из Уфы. Стоит отметить, что спустя месяц в рамках товарищеского матча уфимцы одолели москвичей со счетом 3:1.

Матч

Уфа - Локомотив

Место и дата

01 апреля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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