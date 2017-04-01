«Арсенал» – «Томь». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)
В матче 21-го тура чемпионата России по футболу тульский «Арсенал»
сыграет с «Томью».
Встреча пройдет в Туле и начнется в 17:30 по московскому
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
«Арсенал» с 15-ю очками занимают 15-е место в турнирной
таблице, а «Томь» расположилась строчкой ниже, имея в активе 12 баллов.
Напомним, в сентябре минувшего года команды уже встречались в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 1:0 одержала команда из Томска.
Матч
Место и дата
01 апреля 17:30, Арсенал, Текстовая трансляция
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