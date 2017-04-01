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«Зенит-2» – «Спартак-2». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Зенит-2» сыграет со «Спартаком-2».

Встреча пройдет на МСА «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Красно-белые с 41-м очком занимают шестое место в турнирной таблице, а подопечные Владислава Радимова расположились на 13-й строчке, имея в активе 34 балла.

Напомним, в сентябре минувшего года команды уже встречались в матче первого круга ФНЛ, тогда победу со счетом 4:1 одержала команда из Москвы.

Матч

Зенит-2 - Спартак-2

Место и дата

01 апреля 17:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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