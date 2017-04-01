«Зенит-2» – «Спартак-2». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)
В матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Зенит-2»
сыграет со «Спартаком-2».
Встреча пройдет на МСА «Петровский» в Санкт-Петербурге и
начнется в 17:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Красно-белые с 41-м очком занимают шестое место в турнирной
таблице, а подопечные Владислава Радимова расположились на 13-й строчке, имея в
активе 34 балла.
Напомним, в сентябре минувшего года команды уже встречались в матче первого круга ФНЛ, тогда победу со счетом 4:1 одержала команда из Москвы.
Матч
Место и дата
01 апреля 17:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
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