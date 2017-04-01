«Ливерпуль» – «Эвертон». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)

В матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном».

Встреча пройдет на «Энфилде» в Ливерпуле и начнется в 14:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Подопечные Юргена Клоппа с 56-ю очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а «ириски» расположились на седьмой строчке, имея в активе 50 баллов.

Напомним, в декабре минувшего года команды уже встречались в матче первого круга АПЛ, тогда победу со счетом 1:0 одержал «Ливерпуль».