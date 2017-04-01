«Ливерпуль» – «Эвертон». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)
В матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль»
сыграет с «Эвертоном».
Встреча пройдет на «Энфилде» в Ливерпуле и начнется в 14:30
по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Подопечные Юргена Клоппа с 56-ю очками занимают четвертое
место в турнирной таблице, а «ириски» расположились на седьмой строчке, имея в
активе 50 баллов.
Напомним, в декабре минувшего года команды уже встречались в матче первого круга АПЛ, тогда победу со счетом 1:0 одержал «Ливерпуль».
Матч
Место и дата
01 апреля 14:30, Энфилд, Текстовая трансляция
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