«Питтсбург» прервал серию из поражений, обыграв на выезде «Рейнджерс»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем
льду в серии буллитов уступил «Питтсбургу» со счетом 3:4.
Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В составе
хозяев льда голами отметились Ник Холден, Рик Нэш и Крис Крайдер, а у гостей –
Джейк Гюнцель, Сидник Кросби и Брайан Раст.
Овертайм победителя не выявил, в серии буллитов точнее
оказались хоккеисты гостевой команды, победная шайба в активе Фила Кессела.
Российский форвард команды из Питтсбурга Евгений Малкин участия в матче не
принимал из-за травмы верхней части тела.
«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений и со 105-ю
очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Рейнджерс»
расположился строчкой ниже, имея в активе 98 баллов.
В следующем матче «пингвины» 3 апреля примут «Каролину», а
команда из Нью-Йорка в этот же день встретится с «Филадельфией».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Питтсбург - 3:4 Б. (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Гентзел (Кросби, Кессел), 20:39 (0:1). Кросби (Хэйнси, Шири), 30:46 (0:2). Холден 39:33 (1:2). Раст (Коул), 46:46 (1:3). Нэш (Жирарди, Миллер), 48:50 (2:3). Крейдер (Холден, Миллер), 59:48 (3:3).
Победный буллит:
Кросби - 3:4.
Место и дата
01 апреля 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция