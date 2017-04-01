«Питтсбург» прервал серию из поражений, обыграв на выезде «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Питтсбургу» со счетом 3:4.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В составе хозяев льда голами отметились Ник Холден, Рик Нэш и Крис Крайдер, а у гостей – Джейк Гюнцель, Сидник Кросби и Брайан Раст.

Овертайм победителя не выявил, в серии буллитов точнее оказались хоккеисты гостевой команды, победная шайба в активе Фила Кессела.

Российский форвард команды из Питтсбурга Евгений Малкин участия в матче не принимал из-за травмы верхней части тела.

«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений и со 105-ю очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Рейнджерс» расположился строчкой ниже, имея в активе 98 баллов.

В следующем матче «пингвины» 3 апреля примут «Каролину», а команда из Нью-Йорка в этот же день встретится с «Филадельфией».

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