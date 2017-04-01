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Дубль Панарина принес победу «Чикаго» в матче с «Коламбусом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Коламбус» со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Артемий Панарин и один раз отличился Мариан Госса, а у гостей единственную шайбу забросил Ник Фолиньо.

Видео дня: Панарин на 32-й секунде матча забросил шайбу в ворота Бобровского

Российский голкипер гостевой команды Сергей Бобровский отразил 21 из 23-х бросков по своим воротам.

«Чикаго» со 107-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Коламбус» расположился на второй строчке на «Востоке», имея в активе на один балл меньше.

В следующем матче «Блэкхокс» 2 апреля примет «Бостон», а «Блю Джекетс» на следующий день сыграет на своем льду с «Вашингтоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Коламбус - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Панарин (Тэйвс, Кейн), 0:32 (1:0). Фолиньо (Ганье, Джонсон), 17:15 (1:1). Хосса (Сибрук, Кейн), 17:37 (2:1). Панарин (Кейн, Керо), 59:16 (3:1).

Место и дата

01 апреля 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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