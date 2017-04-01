Дубль Панарина принес победу «Чикаго» в матче с «Коламбусом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Коламбус» со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Артемий Панарин и один раз отличился Мариан Госса, а у гостей единственную шайбу забросил Ник Фолиньо.

Видео дня: Панарин на 32-й секунде матча забросил шайбу в ворота Бобровского

Российский голкипер гостевой команды Сергей Бобровский отразил 21 из 23-х бросков по своим воротам.

«Чикаго» со 107-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Коламбус» расположился на второй строчке на «Востоке», имея в активе на один балл меньше.

В следующем матче «Блэкхокс» 2 апреля примет «Бостон», а «Блю Джекетс» на следующий день сыграет на своем льду с «Вашингтоном».

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