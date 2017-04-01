34 очка Джеймса помогли «Кливленду» переиграть «Филадельфию»
В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» на домашней
площадке переиграл «Филадельфию» со счетом 122:105 (32:29, 38:23, 34:25,
18:28).
Самым результативным в матче стал форвард хозяев площадки
Леброн Джеймс, в его активе 34 очка.
«Кливленд» занимает второе место в Восточной конференции, а «Филадельфия»
в ней же расположилась на 13-й строчке.
В следующем матче «Кавальерс» 3 апреля примет «Индиану», а «Сиксерс»
в это же день на выезде сыграет с «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Кливленд - Филадельфия - 122:105
Место и дата
01 апреля 02:30, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
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