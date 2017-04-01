34 очка Джеймса помогли «Кливленду» переиграть «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» на домашней площадке переиграл «Филадельфию» со счетом 122:105 (32:29, 38:23, 34:25, 18:28).

Самым результативным в матче стал форвард хозяев площадки Леброн Джеймс, в его активе 34 очка.

«Кливленд» занимает второе место в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же расположилась на 13-й строчке.

В следующем матче «Кавальерс» 3 апреля примет «Индиану», а «Сиксерс» в это же день на выезде сыграет с «Торонто».

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