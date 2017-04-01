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Золото Медведевой на ЧМ, поражения ЦСКА и УНИКСа в Евролиге и дубли Панарина и Бурмистрова в НХЛ. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

1. Российская спортсменка Евгения Медведева с мировым рекордом одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию.

2. Благодаря чему, сборная России получит три квоты на следующие Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхенчхане. 

3. В матче-открытии 21-го тура чемпионата России «Анжи» на своем поле уступил «Уралу».

4. Греческий «Панатинаикос» нанес поражение столичному ЦСКА в 29-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

5.  В параллельном матче казанский УНИКС не смог обыграть сербскую «Црвену Звезду».

6.  Хоккеистки сборной России на последней минуте вырвали победу у финок на старте чемпионата мира.

7. Дубль Артемия Панарина в ворота Сергея Бобровского принес победу «Чикаго» в матче с «Коламбусом».

8. Две шайбы Александра Бурмистрова помогли «Аризоне» переиграть «Вашингтон».

9. «Питтсбург» без Евгения Малкина прервал серию из четырех поражений, обыграв на выезде «Рейнджерс». 

10. Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Майами, победив в 1/2 финала итальянца Фабио Фоньини. 

Видео дня: Панарин на 32-й секунде матча забросил шайбу в ворота Бобровского

Цитата дня: «Мы сами где-то загубили наш футбол», - Евгений Трефилов.

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