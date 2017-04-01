Золото Медведевой на ЧМ, поражения ЦСКА и УНИКСа в Евролиге и дубли Панарина и Бурмистрова в НХЛ. Главные новости утра

Татьяна Тарасова: Я очень благодарна Жене за то, что она сумела отстоять свое право быть чемпионкой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию.