Золото Медведевой на ЧМ, поражения ЦСКА и УНИКСа в Евролиге и дубли Панарина и Бурмистрова в НХЛ. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.
1. Российская спортсменка Евгения Медведева с мировым рекордом одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию.
2. Благодаря чему, сборная России получит три квоты на следующие Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхенчхане.
3. В матче-открытии 21-го тура чемпионата России «Анжи» на своем поле уступил «Уралу».
4. Греческий «Панатинаикос» нанес поражение столичному ЦСКА в 29-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
5. В параллельном матче казанский УНИКС не смог обыграть сербскую «Црвену Звезду».
6. Хоккеистки сборной России на последней минуте вырвали победу у финок на старте чемпионата мира.
7. Дубль Артемия Панарина в ворота Сергея Бобровского принес победу «Чикаго» в матче с «Коламбусом».
8. Две шайбы Александра Бурмистрова помогли «Аризоне» переиграть «Вашингтон».
9. «Питтсбург» без Евгения Малкина прервал серию из четырех поражений, обыграв на выезде «Рейнджерс».
10. Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Майами, победив в 1/2 финала итальянца Фабио Фоньини.
Видео дня: Панарин на 32-й секунде матча забросил шайбу в ворота Бобровского
Цитата дня: «Мы сами где-то загубили наш футбол», - Евгений Трефилов.
Блог дня: Киберфутбол в клетке. Ноу-хау от омской колонии
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