Две шайбы Бурмистрова помогли «Аризоне» победить «Вашингтон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду обыграла «Вашингтон» со счетом 6:3.

В составе победителей дубли оформили Александр Бурмистров и Кристиан Дворак и по разу отличились Джош Джурис м Питер Холланд, а у гостей шайбы забросили Никлас Бекстрем, Даниэль Винник и Джастин Уильямс.

Российский защитник гостевой команды Дмитрий Орлов провел на льду чуть больше 20 минут и записал на свой счет две голевые передачи.

«Вашингтон» с 110-ю очками занимает первое место в Восточной конференции, а «Аризона» расположилась на 13-й строчке на «Западе», имея в активе 65 баллов.

В следующем матче «койоты» 3 апреля на выезде сыграют с «Лос-Анджелесом», а «Кэпиталз» в этот же день встретится с «Коламбусом».

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