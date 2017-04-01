Две шайбы Бурмистрова помогли «Аризоне» победить «Вашингтон»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем
льду обыграла «Вашингтон» со счетом 6:3.
В составе победителей дубли оформили Александр Бурмистров и
Кристиан Дворак и по разу отличились Джош Джурис м Питер Холланд, а у гостей
шайбы забросили Никлас Бекстрем, Даниэль Винник и Джастин Уильямс.
Российский защитник гостевой команды Дмитрий Орлов провел на
льду чуть больше 20 минут и записал на свой счет две голевые передачи.
«Вашингтон» с 110-ю очками занимает первое место в Восточной
конференции, а «Аризона» расположилась на 13-й строчке на «Западе», имея в
активе 65 баллов.
В следующем матче «койоты» 3 апреля на выезде сыграют с «Лос-Анджелесом»,
а «Кэпиталз» в этот же день встретится с «Коламбусом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Аризона - Вашингтон - 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)
Голы:
Дворак 7:26 (1:0). Джурис (Голигоски), 9:05 (2:0). Бурмистров (Доун, Круз), 13:12 (3:0). Бэкстрём (Юханссон, Оши), 21:59 (3:1). Уинник (Орлов, Уилсон), 31:04 (3:2). Дворак 33:28 (4:2). Бурмистров (Доми, де Анжело), 37:52 (5:2). Холланд 50:17 (6:2). Уильямс (Юханссон, Нисканен), 50:37 (6:3).
Место и дата
01 апреля 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция