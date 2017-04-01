Игинла догнал Сакика по голам в НХЛ

Форвард «Лос-Анджелеса» Джером Игинла открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:0).

На 13-й минуте второго периода 39-летний канадец реализовал большинство после передач Алека Мартинеса и Пола ЛаДуэ.

Эта шайба стала для Игинлы 625-й в НХЛ, и он сравнялся по этому показателю с форвардом «Квебека» / «Колорадо» 1980-2000-х Джо Сакиком.

Теперь Игинла и Сакик делят 15-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Отметим, что 14-е место занимает канадец Дэйв Андрейчук, у которого 640 голов.

В нынешнем сезоне Игинла, сменивший «Колорадо» на «Лос-Анджелес» перед дедлайном, набрал 26 (14+12) очков в 75 матчах.