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«Звезда» победила «АГУ-Адыиф»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Линейная «Звезды» Анастасия Илларионова
Линейная «Звезды» Анастасия ИлларионоваИсточник: ГК «Звезда»

Звенигородская «Звезда» одержала победу над «АГУ-Адыиф» из Майкопа (45:29) в матче предварительного этапа женской суперлиги.

Самыми результативными игроками матча стали Наталья Винюкова и Марианна Егорова (обе – «Звезда»), а также Инесса Неупокоева и Милица Грбавчевич (обе – «АГУ-Адыиф»), забившие по семь голов.

«Звезда» остается на шестом месте и в ¼ финала плей-офф сыграет с «Астраханочкой».

В другом матче дня «Кубань» в Москве была сильнее «Луча» (29:24). На счету левой полусредней Ольги Горшениной семь точных бросков.

В первом раунде плей-офф команда Евгения Трефилова сыграет с «Динамо-Синарой».

Суперлига

Женщины

19-й тур

«Звезда» (Московская область) – «АГУ-Адыиф» (Майкоп) – 45:29 (22:13)

«Звезда»: Тиханова (5/9), Шулега (8/32); Иванова (4), Закордонская, Винюкова (7), Климанцева (3), Егорова (7), Галай (4), Листопад (2, 2 мин), Одрузова (2), Никитина (1), Алексеева, Илларионова (5), Дудина (4, 2 мин), Амельченко (2), Шукалова (4).

«АГУ-Адыиф»: Кожубекова (9/36), Баскакова (2/20); Неупокоева (7, 2 мин), Еремченко, Портягина (2, 2 мин), Щербина, Головко, Грбавчевич (7), Кириллова (2 мин), Давиденко (2), Шавина (4), Мартыненко (2), Смоленцева (5).

«Луч» (Москва) – «Кубань» (Краснодар) – 24:29 (12:15)

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