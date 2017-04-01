«Чикаго» одержал 50 побед во второй раз в истории клуба

Победа над «Коламбусом» (3:1) стала для «Чикаго» 50-й в сезоне.

Таким образом, «черные ястребы» во второй раз в своей истории достигли этой отметки.

Впервые «Чикаго» выиграл 50 матчей в сезоне 2009/2010. По итогам всего регулярного чемпионата семь лет назад у команды было 52 победы. Отметим, что в том году «Чикаго» стал обладателем Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне по числу побед лидирует «Вашингтон» (51). Примечательно, что в матче «Чикаго» – Коламбус» свою 50-ю победу в регулярном чемпионате могли одержать и «голубые жакеты».

Добавим, что до старта плей-офф «Чикаго» проведет еще четыре матча. Команда продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 107 очков в 78 матчах.