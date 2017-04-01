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Евгения Медведева: Очень надеюсь, что наш труд действительно приносит большую пользу России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, что значит для нее победа на чемпионате мира в Хельсинки в тот момент, когда российский спорт находится в «непростой ситуации».

«Это один из самых сложных вопросов, которые мне задавали. Я действительно очень надеюсь, что труд, который мы делаем с нашими тренерами изо дня в день, действительно приносит большую пользу нашей стране.

Печально слышать новости по телевизору и из других источников массовой информации о российских… Как сказать… Ну, наверное, все поняли, о чем я говорю.

Наверное, самая главная вещь, о которой я хочу сказать – это то, что мы должны друг друга поддерживать и всегда держаться рядом. Потому что на своем опыте я уже проверила, что поддержка может сыграть огромную роль в нашей жизни и открыть второе дыхание», – приводит «Р-Спорт» слова Медведевой.

Напомним, накануне 17-летняя Медведева выиграла золото чемпионата мира, установив мировые рекорды по баллам за произвольную программу (154,40) и по сумме баллов за две программы (233,41).

Теперь на счету Медведевой по две победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.

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