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Федерер и Надаль сыграют в финале «Мастерса» в Майами

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Стали известны финалисты турнира серии «Мастерс» Miami Open presented by Itau.

В первом полуфинале седьмая ракетка мира Рафаэль Надаль в двух переиграл Фабио Фоньини из Италии (6:1, 7:5).

После чего шестой номер мирового рейтинга Роджер Федерер на трех тай-брейках был сильнее Ника Кириоса из Австралии (7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5)).

Таким образом, испанец и швейцарец сыграют в третий раз в году. До этого они встречались в финале Australian Open, а также на предыдущем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Оба раза победа доставалась Федереру.

Отметим, что в последний раз Надаль выигрывал у своего принципиального соперника три года назад – в полуфинале Australian Open. При этом он продолжает уверенно лидировать по общему соотношению побед и поражений в очных матча – 23:13.

Майами (США)

Турнир серии «Мастерс» Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Матч

Надаль Р. (Испания) - Фоньини Ф. (Италия) - 6:1, 7:5

Место и дата

31 марта 20:15, , Онлайн-трансляция

Матч

Кириос Н. (Австралия) - Федерер Р. (Швейцария) - 6:7, 7:6, 6:7

Место и дата

01 апреля 02:00, , Онлайн-трансляция

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