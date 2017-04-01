Федерер и Надаль сыграют в финале «Мастерса» в Майами

Стали известны финалисты турнира серии «Мастерс» Miami Open presented by Itau.

В первом полуфинале седьмая ракетка мира Рафаэль Надаль в двух переиграл Фабио Фоньини из Италии (6:1, 7:5).

После чего шестой номер мирового рейтинга Роджер Федерер на трех тай-брейках был сильнее Ника Кириоса из Австралии (7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5)).

Таким образом, испанец и швейцарец сыграют в третий раз в году. До этого они встречались в финале Australian Open, а также на предыдущем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Оба раза победа доставалась Федереру.

Отметим, что в последний раз Надаль выигрывал у своего принципиального соперника три года назад – в полуфинале Australian Open. При этом он продолжает уверенно лидировать по общему соотношению побед и поражений в очных матча – 23:13.

Майами (США)

Турнир серии «Мастерс» Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала