Федерер и Надаль сыграют в финале «Мастерса» в Майами
Стали известны
финалисты турнира серии «Мастерс» Miami Open presented by Itau.
В первом полуфинале седьмая ракетка мира Рафаэль Надаль в двух переиграл Фабио Фоньини из Италии (6:1, 7:5).
После чего шестой номер мирового рейтинга Роджер Федерер на трех тай-брейках был сильнее Ника Кириоса из Австралии (7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5)).
Таким образом, испанец и швейцарец сыграют в третий раз в году. До этого они встречались в финале Australian Open, а также на предыдущем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Оба раза победа доставалась Федереру.
Отметим, что в последний раз Надаль выигрывал у своего принципиального соперника три года назад – в полуфинале Australian Open. При этом он продолжает уверенно лидировать по общему соотношению побед и поражений в очных матча – 23:13.
Майами (США)
Турнир серии «Мастерс»
Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 6 993 450
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Матч
Надаль Р. (Испания) - Фоньини Ф. (Италия) - 6:1, 7:5
Место и дата
31 марта 20:15, , Онлайн-трансляция
Матч
Кириос Н. (Австралия) - Федерер Р. (Швейцария) - 6:7, 7:6, 6:7
Место и дата
01 апреля 02:00, , Онлайн-трансляция