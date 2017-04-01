Второй этап турнира PRIME SELECTION-2017 пройдет 7 апреля
7 апреля в Нальчике определятся полуфиналисты международного турнира «PRIME SELECTION-2017» в весовых категориях до 61 и 70 кг. Проект PRIME SELECTION , призванный выявить перспективных представителей смешанных единоборств, проводится уже третий сезон. Его учредитель – промоутерская компания Tech-KREP FC и Международная ассоциация бойцовских ассоциаций Prime Fight Pro. Победители проекта в каждой весовой категории помимо чемпионского пояса и приличного денежного вознаграждения получат возможность подписать контракт в ведущими мировыми промоушенами.
Состав четвертьфинальных пар выглядит так:
Весовая категория до 61 кг
Хасан Кибизов (Ставрополь) - Владислав Королевский (Краснодар)
Рахман Гелисханов (Грозный) - Асланбек Каров (Нальчик)
Нурберген Шарипов (Караганда) - Бадрудин Магомедов (Хасавюрт)
Зурико Джоджуа (Тбилиси) - Алхас Дзуев (Нальчик)
до 70 кг
Михаил Гогитидзе (Батуми) - Магомед Мамаев(Волгоград )
Илья Хохлов (Москва) - Залим Кудаев (Нальчик)
Рамазан Курбанисмаилов (Москва) - Мурат Тляруков (Черкесск)
Даниил Цветков (Владимир) - Марат Тохтамышев (Нальчик).