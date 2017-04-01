Роджер Федерер: С учетом поражения от Кириоса несколько лет назад, приятно выиграть у него на трех тай-брейках

Шестая ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал победу над Ником Кириосом (7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5)) в полуфинале турнира серии «Мастерс» Miami Open presented by Itau.

«Испытываю отличные чувства, – приводит слова 35-летнего швейцарца официальный сайт ATP. – Не так часто приходится проводить три тай-брейка за игру. Здорово выигрывать такие матчи, а победа на тай-брейках всегда вызывает большую радость. С учетом поражения от него несколько лет назад, приятно выиграть именно в такой манере.

Тогда было неприятно: я проиграл в день рождения своих сыновей. Я не был рядом с ними и проиграл тот матч, так что сегодня приятно одержать победу».

Напомним, соперником Федерера по финалу станет испанец Рафаэль Надаль, выбивший из борьбы Фабио Фоньини из Италии.