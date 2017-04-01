Роджер Федерер: С учетом поражения от Кириоса несколько лет назад, приятно выиграть у него на трех тай-брейках
Шестая ракетка мира
Роджер Федерер прокомментировал победу над Ником Кириосом (7:6 (11:9), 6:7
(9:11), 7:6 (7:5)) в полуфинале турнира серии «Мастерс» Miami Open presented by
Itau.
«Испытываю отличные чувства, – приводит слова 35-летнего швейцарца официальный сайт ATP. – Не так часто приходится проводить три тай-брейка за игру. Здорово выигрывать такие матчи, а победа на тай-брейках всегда вызывает большую радость. С учетом поражения от него несколько лет назад, приятно выиграть именно в такой манере.
Тогда было неприятно: я проиграл в день рождения своих сыновей. Я не был рядом с ними и проиграл тот матч, так что сегодня приятно одержать победу».
Напомним, соперником Федерера по финалу станет испанец Рафаэль Надаль, выбивший из борьбы Фабио Фоньини из Италии.
Матч
Кириос Н. (Австралия) - Федерер Р. (Швейцария) - 6:7, 7:6, 6:7
Место и дата
01 апреля 02:00, , Онлайн-трансляция