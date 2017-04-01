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Джефферсон Фарфан: В Уфе полно снега, и он растает, наверное, только к лету

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Перуанский вингер Джефферсон Фарфан готов дебютировать в составе московского «Локомотива». 

- Трудности не должны смущать нас. Мы должны использовать наши сильные качества и продвинуться в турнирной таблице. При этом отмечу «Уфу»: на занятиях мы обсуждали соперника и представляем его силу.

Как оцениваю свою готовность? Я готов играть, теперь вопрос только в конкуренции или тактических нюансах. С нетерпением жду дебюта в РФПЛ. Обидно было получить повреждение в конце зимних сборов, мне пришлось заниматься лечением, но сейчас всё в порядке. И главное – я почувствовал, что в последнюю неделю-две заметно прибавил во взаимопонимании с партнерами на поле.

Зима и синтетика? И к этому я тоже готов! Когда самолет подлетал к Уфе, я поразился: полно снега, и он растает, наверное, только к лету. Что касается синтетики, то для меня такое покрытие – не экзотика, но играл на нём мало. Во время тренировки адаптировался к полю, ощущения нормальные, - рассказал Фарфан.

Напомним, Джефферсон Фарфан пополнил состав железнодорожников в зимнее трансферное окно.

Сегодня в 21-м туре чемпионата России «Локомотив» на выезде сыграет с «Уфой».

Матч

Уфа - Локомотив

Место и дата

01 апреля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция


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