Таварес получил травму в матче с «Нью-Джерси»

Форвард «Айлендерс» Джон Таварес получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (2:1).

В третьем периоде 26-летний канадец неудачно упал за воротами соперника, пытаясь уйти от защитника Стивена Сантини. После падения Таварес схватился за заднюю поверхность левого бедра и смог подняться только благодаря партнерам, которые помогли ему покинуть лед.

В нынешнем сезоне Таварес лидирует в команде по результативности, набрав 66 (28+38) очков в 77 матчах. Ожидается, что он пропустит матч с «Баффало» в воскресенье.

Напомним, «Айлендерс» продолжают бороться за попадание в зону wild card Восточной конференции, отставая от «Бостона» на четыре очка.