Таварес получил травму в матче с «Нью-Джерси»
Форвард «Айлендерс»
Джон Таварес получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата
НХЛ с «Нью-Джерси» (2:1).
В третьем периоде 26-летний канадец неудачно упал за воротами соперника, пытаясь уйти от защитника Стивена Сантини. После падения Таварес схватился за заднюю поверхность левого бедра и смог подняться только благодаря партнерам, которые помогли ему покинуть лед.
В нынешнем сезоне Таварес лидирует в команде по результативности, набрав 66 (28+38) очков в 77 матчах. Ожидается, что он пропустит матч с «Баффало» в воскресенье.
Напомним, «Айлендерс» продолжают бороться за попадание в зону wild card Восточной конференции, отставая от «Бостона» на четыре очка.
Матч
Айлендерс - Нью-Джерси - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Ли (Таварес, Бойчук), 5:44 (1:0). Бьювилье (Чимера, Хо-Сэнг), 37:54 (2:0). Хенрик (Заха, Кенневиль), 51:23 (2:1).
Место и дата
01 апреля 02:30, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция