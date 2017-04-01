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Харитонов нокаутировал Гормли в первом раунде

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Российский боец Сергей Харитонов одержал победу над американцем Чейзом Гормли на турнире Bellator 175.

Бой завершился нокаутом Харитонова на четвертой минуте первого раунда. В начале поединка российский боец пропустил несколько тяжелых ударов, но сумел взять инициативу в свои руки.

У сетки Харинонов нанес Гормли прямой удар правой и добил соперника апперкотом, после чего бой был остановлен.

Эта победа стала для 36-летнего Харитонова 24-й в карьере (из них 14-я – нокаутом) в 30 боях. 33-летний Гормли потерпел шестое поражения (из них пятое – нокаутом) в 20 поединках.

Следующий бой он проведет 15 июня в Харбине против бразильца Маркуса Винициуса Лопеса в рамках турнира M-1 Challenge 80.

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