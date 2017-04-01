Кросби - первая звезда игрового дня в НХЛ
Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Первой звездой признан капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б) он забросил шайбу, отдал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит.
Второй звездой стал нападающий «Аризоны» Кристиан Дворак, оформивший дубль в матче с «Вашингтоном» (6:3).
Голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд, отразивший 32 броска из 33 по своим воротам в матче против «Коламбуса» (3:1), назван третьей звездой дня.
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