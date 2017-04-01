Джордж Макфи: «Лас-Вегас» не будет разбрасываться контрактами

Генеральный менеджер «Лас-Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал о кадровой политике нового клуба НХЛ.

- Мы хотим предложить контракт НХЛ хоккеисту, который хочет стать не просто игроком НХЛ, а хорошим игроком в нашей лиге. А иначе зачем его подписывать? Мы не будем разбрасываться контрактами. Мы будем все взвешивать и подписывать только тех, кто может быть игроком НХЛ. Вот и все.

Если мы найдем только одного такого хоккеиста, значит мы подпишем одного. Трех - значит подпишем трех. Но я сомневаюсь, что таких будет четверо или пятеро. На данный момент кандидатов не так много. Нам нужны только те, кто смогут внести серьезный вклад в игру нашей команды на уровне НХЛ, - рассказал Макфи в интервью официальному сайту лиги.

30 клубов НХЛ должны до 17:00 (время Восточного побережья) 17 июня представить списки защищенных игроков. «Вегасу» надо будет определиться со своим выбором за трое суток - до 17:00 20 июня. Состав команды будет объявлен на следующий день.

Клубы могут защитить семь нападающих, трех защитников и одного вратаря.

«Лас-Вегас» дебютирует в НХЛ в сезоне-2017/18.

