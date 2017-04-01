Юрлова выиграла масс-старт на чемпионате России

Петербургская биатлонистка Екатерина Юрлова выиграла гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени.

Юрлова закрыла все мишени. Второй с одним промахом стала Ирина Услугина, которая финишировала через 20 секунд после победительницы. Третье место с четырьмя промахами и отставанием в 31 секунду заняла чемпионка России-2017 в спринте и гонке преследования Светлана Миронова.

Напомним, в сезоне-2016/17 Юрлова не выступала на Кубке мира из-за рождения ребенка. Екатерина – чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке.