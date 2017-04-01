Юрлова выиграла масс-старт на чемпионате России
Петербургская
биатлонистка Екатерина Юрлова выиграла гонку с общего старта на чемпионате
России в Тюмени.
Юрлова закрыла все мишени. Второй с одним промахом стала Ирина Услугина, которая финишировала через 20 секунд после победительницы. Третье место с четырьмя промахами и отставанием в 31 секунду заняла чемпионка России-2017 в
спринте и гонке преследования Светлана Миронова.
Напомним, в сезоне-2016/17 Юрлова не выступала на Кубке мира
из-за рождения ребенка. Екатерина – чемпионка мира 2015 года в
индивидуальной гонке.
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