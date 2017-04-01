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Ник Кириос: Мой теннис всегда был на высоком уровне, но теперь я борюсь за каждое очко

Источник:  ATPКомментарии

16-я ракетка мира Ник Кириос после поражения от швейцарца Роджера Федерера в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами рассказал о том, в чем он прибавил в последнее время.

«Думаю, мой теннис всегда был на высоком уровне, но теперь я борюсь за каждое очко. В этом вся разница.

Я проявил бойцовские качества. Конечно, меня захлестывают эмоции. У меня случаются перепады в игре, что-то вроде американских горок, но в целом, думаю, я показал хорошую игру.

Я выкладываюсь на тренировках каждый день. Со мной работает отличная команда. Каждый день мы выходим на корт и стараемся получить удовольствие от работы», – приводит слова Кириоса официальный сайт ATP.

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