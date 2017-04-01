«Вест Бромвич» предложил Флетчеру продлить контракт на два года

Полузащитник «Вест Бромвича» Даррен Флетчер получил предложение от клуба продлить контракт на два года, сообщает The Telegraph.



33-летний капитан «дроздов» выступает за команду с 2015 года и летом может стать свободным агентом.

Флетчер также рассматривает другие варианты продолжения карьеры, например, в Испании или MLS, однако не исключено, что шотландец останется на «Хоторнсе».

Отметим, что в последних 82 матчах премьер-лиги за «Вест Бромвич» Флетчер неизменно выходил в стартовом составе.

В субботу «Вест Бромвич» сыграет на «Олд Траффорде» с «Манчестер Юнайтед», в котором полузащитник провел 13 сезонов.

В нынешнем чемпионате на счету Флетчера два гола и две результативные передачи в 29 матчах.