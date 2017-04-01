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ФИФА потратила 80 млн фунтов на расследование коррупционного скандала в организации

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

ФИФА потратила на расследование коррупционных схем внутри организации около 80 миллионов фунтов стерлингов.

О начале внутренней проверке в структуре было объявлено в июне 2015 года после начала расследования прокуратуры Швейцарии и Министерства юстиции США, которые представили данные о многочисленных случаях коррупции в ФИФА.

В минувшую пятницу организация объявила о завершении расследования, которое проводили юристы из американской компании Quinn Emanuel, а также швейцарские специалисты из фирмы NKF. В ходе внутреннего расследования, которое длилось 22 месяца, было рассмотрено около 2,5 млн документов и опрошены многочисленные свидетели.

Напомним, в результате коррупционного скандала в высших эшелонах от футбольной деятельности были временно отстранены бывшие президенты ФИФА и УЕФА - Мишель Платини и Йозеф Блаттер.

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