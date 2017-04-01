ФИФА потратила 80 млн фунтов на расследование коррупционного скандала в организации

ФИФА потратила на расследование коррупционных схем внутри организации около 80 миллионов фунтов стерлингов.

О начале внутренней проверке в структуре было объявлено в июне 2015 года после начала расследования прокуратуры Швейцарии и Министерства юстиции США, которые представили данные о многочисленных случаях коррупции в ФИФА.

В минувшую пятницу организация объявила о завершении расследования, которое проводили юристы из американской компании Quinn Emanuel, а также швейцарские специалисты из фирмы NKF. В ходе внутреннего расследования, которое длилось 22 месяца, было рассмотрено около 2,5 млн документов и опрошены многочисленные свидетели.

Напомним, в результате коррупционного скандала в высших эшелонах от футбольной деятельности были временно отстранены бывшие президенты ФИФА и УЕФА - Мишель Платини и Йозеф Блаттер.







