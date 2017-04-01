Европейские сборные могут пригласить на Копа Америка-2019

Европейские команды могут оказаться в числе приглашенных сборных, которые примут участие в Копа Америка-2019. Об этом сообщает «GloboEsporte».

По информации издания, речь идет о сборных Франции, Португалии, Италии и Испании. КОНМЕБОЛ планирует расширить состав участников с двенадцати до шестнадцати.

Зачастую на Кубке Америки участвуют 10 стран КОНМЕБОЛ, а также две приглашенные сборные из зоны КОНКАКАФ. Отметим, что в 2019 году состоится последний турнир для национальных команд Южной Америки, который пройдет в нечетный год.