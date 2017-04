Билли Джо Сондерс: Я так и не дождался контракта на бой с Головкиным

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс обвинил команду Геннадия Головкина в затягивании переговорного процесса.

В своем твиттере Сондерс заявил о том, что менеджер Головкина Том Леффлер по-прежнему не прислал ему контракт на поединок, который ориентировочно должен был состояться в июне.

Just before his last fight dates are their ' @GGGBoxing shit house ' moving on with me career 👁👁💩 I didn't see no contract still 😱#WBOKing pic.twitter.com/H8ZQf45NMQ