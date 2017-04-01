Билли Джо Сондерс: Я так и не дождался контракта на бой с Головкиным
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс обвинил команду Геннадия Головкина в затягивании переговорного процесса.
В своем твиттере Сондерс заявил о том, что менеджер Головкина Том Леффлер по-прежнему не прислал ему контракт на поединок, который ориентировочно должен был состояться в июне.
Just before his last fight dates are their ' @GGGBoxing shit house ' moving on with me career 👁👁💩 I didn't see no contract still 😱#WBOKing pic.twitter.com/H8ZQf45NMQ— billyjoesaunders (@bjsaunders_) 31 марта 2017 г.
Напомним, Геннадий Головкин владеет чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в среднем весе. 19 марта он в тяжелом бою одержал победу по очкам над американцем Дэниелом Джейкобсом.
Ранее промоутер Оскар де ла Хойя заявил о том, что если Головкин выйдет на ринг в июне против Сондерса, будет сложно организовать его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом будущей осенью.
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