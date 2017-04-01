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Билли Джо Сондерс: Я так и не дождался контракта на бой с Головкиным

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс обвинил команду Геннадия Головкина в затягивании переговорного процесса.

В своем твиттере Сондерс заявил о том, что менеджер Головкина Том Леффлер по-прежнему не прислал ему контракт на поединок, который ориентировочно должен был состояться в июне.

Напомним, Геннадий Головкин владеет чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в среднем весе. 19 марта он в тяжелом бою одержал победу по очкам над американцем Дэниелом Джейкобсом.

Ранее промоутер Оскар де ла Хойя заявил о том, что если Головкин выйдет на ринг в июне против Сондерса, будет сложно организовать его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом будущей осенью.

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